宇佐美友紀インタビューAKB48の歴史で、初めて「卒業」を選んだ1期生メンバーの宇佐美友紀さん（40）。デビューから、わずか4か月のことだった。総合プロデューサーの秋元康氏にはどのように伝えたのか。卒業発表は極秘にされ、当日ステージ上で知ったメンバーたちは泣き崩れたという。宇佐美さんが当時を振り返る。（全5回の第5回）＊＊＊【写真】「ちっちゃいけどナイスバディ」…AKB48時代の宇佐美さん、専門の「卒アル」、