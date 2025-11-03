【新華社北京11月3日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は3日、上海市で5〜10日に開かれる第8回中国国際輸入博覧会の開幕式と関連行事に李強（り・きょう）国務院総理が出席し、基調演説を行うと発表した。