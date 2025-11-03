２０２５年中国国際サービス貿易交易会で、美団の配送ロボットを見る人たち。（９月１４日撮影、北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京11月3日】中国のフードデリバリー大手、美団傘下のグローバルブランド「キータ（Keeta）」は10月28日、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビでサービスを開始した。9月のドバイに続く展開で、同国の主要2都市でのサービス提供を実現した。キータは2024年9月に初めて中東市場へ進出し