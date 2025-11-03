文化勲章の親授式が３日、皇居・宮殿で行われ、天皇陛下が元プロ野球選手・監督で福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治氏（８５）ら８人に勲章を手渡された。陛下は受章者に「長年努力を重ね、文化の向上に尽くされたことを誠に喜ばしく思います」と述べられた。他の受章者は、今年のノーベル化学賞に決まった京都大特別教授の北川進氏（７４）、歌舞伎俳優で人間国宝の片岡仁左衛門氏（８１）ら。