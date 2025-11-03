タレントでモデルのpeco（30）が2日、自身のインスタグラムを更新。7歳の息子の身長を明かした。「今日は息子とTostalgic ClothingのDisney sports sweatshirt、わたしはグーフィー、息子はプルートでお出かけ」と明かし、母子ショットを披露した。そのうえで「息子は身長125cmくらいで140cm sizeを着ています」とつづった。この投稿に、ファンからは「なんてかわいい素敵な親子」「2人共お洋服似合ってる」「こんなに大き