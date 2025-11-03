ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが２日（日本時間３日）、ロサンゼルスに優勝トロフィーと一緒に凱旋した。航空機を降りる際には、同シリーズＭＶＰの山本由伸投手がトロフィーを掲げて笑みを浮かべる様子を球団が公開した。敵地・トロントでの第６戦、７戦を制して２年連続のワールドシリーズ制覇を達成したナイン。優勝トロフィーは航空機内へ持ち込まれ、選手たちが記念撮影を行った。またＭＶＰを獲得した山本由