11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が3日、都内で行われたドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE 『I Need I』」公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾この日、デビュー4周年を迎えたINI。会場では、サプライズケーキを用意し、祝福した