2日、村上市で軽トラックが田んぼののり面に転落しているのが発見され、運転席にいた男性が搬送先の病院で死亡が確認されました。現場は村上市檜原の田んぼで、2日午前に通行人が消防に通報しました。消防から連絡を受けた警察が調べたところ、軽トラックが田んぼののり面に転落していて、運転席にいた村上市の無職の男性（71）が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。死因は心臓突然死でした。警察がく