日本サッカー協会(JFA)は3日、U-17ワールドカップに臨むU-17日本代表からFC東京FW北原槙が怪我のため離脱することを発表した。RB大宮アルディージャU18のFW小林柚希を追加招集する。北原は3日の初戦を控えた前日練習でスパイクは履かず、ランニングシューズで姿を見せていた。日本は初戦でモロッコと対戦する。なおU-17日本代表は桐蔭学園高FW瀬尾凌太を当初選出していたが、怪我のため不参加となってサガン鳥栖U-18FW谷大地