2004年にNHKを退局したフリーアナウンサー・久保純子（53）が娘の写真を公開。「めちゃくちゃそっくり」「ママではないの!?」などの反響が寄せられた。【映像】久保純子の夫婦ショットや家族ショット2000年に結婚し、2002年に長女、2008年に次女を出産した久保。2016年からニューヨークで暮らしており、Instagramでは長女の高校卒業式で撮影した家族ショットや、結婚25周年を記念した夫婦ショットなどを披露している。久保純子