『しくじり先生 俺みたいになるな！！』に元プロボクサーで俳優の赤井英和が登場。不良時代に有名芸人と一触即発になった過去を告白した。【映像】不良中学生時代の赤井英和有名人の“しくじり経験”から教訓を学ぶ同番組。10月31日の放送回では、「浪速のロッキー」と呼ばれ多くのファンを魅了した元プロボクサーで俳優の赤井英和が登壇。ヤンチャをしていた学生時代からボクサー引退に至るまでの生死をかけた戦いの全貌を告