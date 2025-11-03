高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（第26回）が3日に放送され、トキ（高石）が夢を叶えた幼なじみ・サワ（円井わん）を祝福する姿が描かれると、ネット上にも「ほんとおめでとう」「ついに夢を叶えた！」「すごい」といった声が相次いだ。【写真】明日の『ばけばけ』錦織（吉沢亮）がヘブン（トミー・バストウ）のために家と女中探しをすること