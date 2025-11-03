〈「一緒にいない方がいいと思う…」横峯さくら（39）が振り返る、現在の夫に言われた“衝撃の一言”と「本当にヤバい態度」〉から続く国内女子ゴルフツアー通算23勝、2009年賞金女王にも輝いた横峯さくらさん（39）。28歳で結婚、35歳での長男出産を経たいまも、キャディを務める夫・森川陽太郎さんと一緒に、4歳の長男を連れてツアーで日本中を転戦する生活を送っている。【写真】横峯さくらさんと夫の森川陽太郎さんのツーシ