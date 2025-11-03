『おとなの週末』9月号特集の北海道物産展、いかがでしたか？お取り寄せフロアの肉＆乳製品を担当したライター飯田、海鮮＆アンテナショップの菜々山、グルメフロアの岡本＆肥田木、編集戎＆新米編集荒川が集まって、今回の特集の舞台裏を語る座談会。こちらもぜひ“ご賞味”を！北海道だけで約40Pのレア特集菜「ひとつの地方グルメの大特集はおと週で珍しいね」戎「そうなんです。実は暑い時季はなぜか雑誌が売れないこともあって