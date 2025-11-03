元欅坂４６で女優の長濱ねるが、卓上カレンダーの発売を報告した。２日までにインスタグラムで「２０２６年卓上カレンダーをつくりましたファンクラブから販売します」と明かすと、カレンダーショットを公開。ミニスカートにタイツを履いた姿で床に寝そべる写真などが披露された。「受注開始したらお知らせしますね生活のお供に、よかったら」とファンに呼び掛けた。