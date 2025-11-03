フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３日、１９９９年１１月に名古屋市西区の高羽奈美子さん＝当時（３２）＝を殺害した疑いで同市港区のアルバイト安福久美子容疑者（６９）が逮捕された事件を報じた。安福容疑者は高羽さんの夫の悟さん（６９）の高校の同級生だった。月曜スペシャルキャスターでタレントのカズレーザーは「容疑者が逮捕されて、その容疑者が自分と接点があった人物だとい