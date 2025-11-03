ロッテは３日、来季のコーチングスタッフを発表した。１軍はサブロー監督、光山英和ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ、西岡剛チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ、松山秀明チーフ内野守備走塁コーチ、小林宏之投手コーチらが新たな風を吹き込み、今季最下位からの浮上を目指す。◆ロッテの来季コーチングスタッフ◆【１軍】サブロー監督光山英和ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ西岡剛チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ松山秀明