〈元賞金女王・横峯さくら（39）が夫からの「ゴルフの権限を100％渡して」という提案を受け入れた予想外の結果とは「私の領域だと思っていたけど…」〉から続く国内女子ゴルフツアー通算23勝、2009年賞金女王にも輝いた横峯さくらさん（39）。28歳で結婚、35歳での長男出産を経たいまも、トレーナー兼キャディを務める夫・森川陽太郎さんと一緒に、4歳の長男を連れてツアーで日本中を転戦する生活を送っている。【写真】横峯さく