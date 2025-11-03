〈ドジャース守護神・佐々木朗希は、なぜ長期離脱していた？ 本人が明かす原因となった“右肩痛”の真相「もともと2023年から…」〉から続く11月1日のブルージェイズ戦で9回から登板し、胴上げ投手となった山本由伸（27）。ワールドシリーズMVPに輝いた右腕は、同じ肩の痛みにより戦線離脱したメジャー1年目の佐々木朗希（24）へアドバイスを送っていた。リハビリ中だった佐々木のインタビューより、山本との交流秘話を抜粋して