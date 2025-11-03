米プロ野球メジャーリーグ（MLB） の「レジェンド」と呼ばれるケン・グリフィ・ジュニア氏がSNSに旭日旗模様の服装をした写真を掲載し、抗議を受けた。その後、グリフィ・ジュニア氏はこの写真を削除した。徐坰徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授は3日、報道資料を出し、「先週末ネットユーザーが情報を提供してきた」とし「確認してみると、グリフィ・ジュニアが旭日旗模様の鉢巻きを巻いてティーシャツまで着た写真を自身