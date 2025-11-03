トランプ米大統領が2日（現地時間）、中国が台湾に軍事行動をすれば米国は台湾を防御するかという質問に対し、「彼（中国の習近平国家主席）はその答えを知っている」と明らかにした。米CBSニュースが事前に公開した映像によると、トランプ大統領はこの日放送予定のCBS番組「60分」のインタビューで、「習主席が軍事行動をすれば米軍に台湾防御を指示するのか」という質問に「そのことが発生すれば分かるはず」とし、このように答