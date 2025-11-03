俳優の山崎育三郎（39）が2日、自身のインスタグラムを更新。超大物俳優たちとのゴルフを報告した。「超スペシャルな時間でした！」とつづり、ゴルフ場でのスリーショットを公開した。写っているのは、カートに乗る俳優の反町隆史と沢村一樹、フィールドに立つ山崎のスリーショット。「反町さん、沢村さんありがとうございました」とつづっている。この投稿に、ファンからは多くの「いいね」が集まっている。