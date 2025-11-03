◇ベルギー1部シントトロイデン 1―0 アントワープ（2025年11月2日ベルギー・シントトロイデン）シントトロイデンのMF伊藤涼太郎が今季4点目のゴールで勝利に貢献した。前節7位でホームに14位アントワープを迎え、トップ下で先発すると前半16分に先制点。右足で放ったシュートは相手選手に当たったが、こぼれ球を拾った味方からパスを受け、再び右足で放ったシュートが今度は相手選手に当たってゴール右隅に吸い込まれた