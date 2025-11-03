〈〈小学生ギャル→職人ギャルに〉「ネイルが仕事中に折れることもあります」多いときは週6で建築現場に…『egg』専属モデルの中卒ギャル（17）が明かすハードすぎる日常〉から続くギャル雑誌『egg』の専属モデルとして活動するかたわら、多い時には週6日、現場仕事である建物の内装を仕上げる「クロス屋さん」で働いている「らん」さん（17）。さらに飲食店でのアルバイトもこなし、毎月10万円ほどを実家に入れているという異色