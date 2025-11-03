那須町を通る高速道路を利用する人に安らぎを感じてもらおうと３１日、地元の小学生たちがサービスエリアの花壇に花を植えました。 東北自動車道那須高原サービスエリアの上り線にある花壇で花の植え付けが行われ、地元の「学びの森小学校」の１年生１２人が参加しました。 この活動は、高速道路を管理しているネクスコ東日本宇都宮管理事務所が、地域と連携した社会貢献活動の一環として、２０２１年から毎年行って