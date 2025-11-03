栃木県は、11月１日からの３連休に合わせて、紅葉シーズンの渋滞が問題化している、日光市のいろは坂の県営駐車場を閉鎖する実証実験を行い、その効果を確認します。 実証実験が行われるのは、２６台の車が収容でき日光市のいろは坂にある、県営明智平駐車場です。いろは坂は、日光市の市街地から中禅寺湖に続くつづら折りの山道で、県営明智平駐車場は連続カーブが終わった先にあります。また手前の道路の反対側には