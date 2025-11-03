卓越した技術や技能を持ち活躍している人を、宇都宮市が認定する「宮のものづくり達人」に、伝統工芸に携わる女性が選ばれ３０日、認定式が行われました。 今年度の「ものづくりの達人」に伝統工芸の達人部門で認定されたのは、県の伝統工芸品「野州てんまり」を制作している、長谷川和子さん８３歳です。市役所で佐藤栄一市長から認定証が贈られました。 宇都宮市の「宮のものづくり達人」は、地域産業の振興などを目的に、卓越