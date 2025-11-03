東武宇都宮百貨店は１日、大田原店の営業を来年８月末で終了すると発表しました。 東武宇都宮百貨店大田原店は、２００２年に上野百貨店大田原店の跡地に郊外型の百貨店としてオープンしました。 東武宇都宮百貨店によりますと、営業終了は建物の賃貸借の契約が２０２７年２月末で終了するのに伴うものです。 大田原店は３階建てで、売り場面積はおよそ１万２２００平方メートルです。売上はピークだった２０