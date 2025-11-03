〈〈元小学生ギャル〉小2で金髪、小3で地下アイドル→中卒で就職→実家に10万円納める“真面目すぎるギャル”に…建築現場で働く『egg』専属モデル（17）の素顔〉から続くギャル雑誌『egg』の専属モデルとして活動するかたわら、多い時には週6日、現場仕事である建物の内装を仕上げる「クロス屋さん」で働いている「らん」さん（17）。さらに飲食店でのアルバイトもこなし、毎月10万円ほどを実家に入れているという異色の「真面