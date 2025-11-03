１９９５年、大田原市に設立された国際医療福祉大学が開学３０周年を迎え１日、記念の式典が行われました。 今から３０年前の１９９５年、大田原市に誕生した「国際医療福祉大学」は、全国に５つのキャンパスを持つ日本初の医療福祉の総合大学です。 大田原キャンパスには看護学科や薬学科などが置かれています。 １日は高円宮妃久子さまご臨席のもと、記念のセレモニーが開かれました。 久子さまは日本赤十字社の名誉