餃子の街「宇都宮」で毎年恒例のあのグルメフェスが１日から始まりました。 （堀内えみりアナ）「今年も宇都宮餃子祭りが、始まりました。会場は、餃子の香ばしい香りに包まれています」 例年、全国からおよそ１５万人が訪れる宇都宮餃子祭り。２５回目となる今年は２５店舗が出店し、開始時間を去年より１時間早め、午前９時にスタートしました。 今年も餃子の聖地・宇都宮の味を求め、長蛇の列が…。中には９０分待ちと