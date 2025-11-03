栃木県産の農産物の魅力を地域の消費者に知ってもらい、地産地消につなげる催しが１日、宇都宮市内で開かれました。 宇都宮市のマロニエプラザで開かれた「とちぎ食と農魅力発見フェア」です。県が主催したもので、今回初めて行われました。 会場には熟したイチゴや新鮮な野菜、日光市のブランド豚を使ったソーセージなど、県産の農産物や加工品を集めた６４のブースが出展されました。中には、イチゴのとちお