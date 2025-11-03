エイチ・アイ・エス（HIS）は、「決算セール」をきょう11月3日まで開催する。ウェブサイトでは11月4日午前10時まで受け付ける。国内・海外のツアーや航空券、ホテル、オンラインツアーが対象で、目玉商品を設定するほか、割引クーポンの配布も行っている。海外ツアーの首都圏発着の一例は、ソウル3日間が21,800円、台北4日間が32,800円から、セブ4日間が39,800円から、バンコク・シンガポール・グアム4日間が49,800円から、ケアン