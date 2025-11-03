占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）「やっぱり辞めた」で、「じゃあ、どうする？」を考える。世の中は保守化へ向かい、勢いを持て余しそう。すっかりソノ気でいたのに、ハシゴを外されるようなガッカリがありそうです。でも、まったく想定外かといったら、そうではないはず。「なんだかダメになりそう」