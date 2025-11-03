ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは11月3日に投稿を更新。ワールドシリーズ優勝直後の集合写真を公開しました。【写真】真美子さん不在の集合写真「勝利の女神さまに勝利をプレゼント」同アカウントは「WORLD SERIES CHAMPS!!!!!!」とつづり、1枚の写真を投稿。優勝直後のグラウンドで撮影した、選手夫人たちの集合写真を公開しました。ユニフォームやキャップを着用した夫人たちが笑顔を見せる中に、大谷翔平選手の