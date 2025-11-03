沖縄県南城市職員へのセクハラ行為を市の第三者委員会に認定された古謝（こじゃ）景春市長（７０）が、不信任決議を受け、市議会を解散したことに伴う市議選（定数２０）が２日、告示され、前議員１７人、元議員１人、新人７人の計２５人が立候補した。古謝市政の継続の是非が最大の争点となる。投開票は９日。古謝氏は１０月６日に市議会を解散。市議選後の市議会で、３分の２（１４人）以上の議員が出席し、不信任決議案に過