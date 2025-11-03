プロ野球・DeNAは3日、加藤健さんとコーチ契約を結ぶことを発表しました。加藤さんは1998年にドラフト3位で巨人に球団。2016年に現役引退すると、その後は指導者の道を進みました。U15の日本代表、新潟アルビレックスBC、そして2020年から巨人でコーチとして就任。DeNAでは1軍バッテリー戦術・育成コーチとして就任しました。