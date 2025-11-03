北海道千歳市内では「支笏湖チップ」と呼ばれるヒメマスの採卵作業が始まりました。ふ化した稚魚は２０２６年６月に放流されます。生け簀から取り出されたのは、支笏湖特産のヒメマス「支笏湖チップ」です。メスの腹からとられたオレンジ色の卵にオスの精子をかけて慎重にかき混ぜていきます。 支笏湖チップの資源確保が目的で、この漁業組合では２００８年から続いています。（支笏湖漁業協同組合佐藤晴一事務局長）「来年放