楽天は3日、2025アジア・ウインター・ベースボール・リーグに青野拓海選手、陽柏翔選手、吉野創士選手の3選手を派遣すると発表した。▼ 青野拓海「この大会をレベルアップするいい機会とし、今年取り組んできた速いストレートに負けないスイングと、追い込まれてからの粘りというところは継続したいです。また他球団の選手からもいろいろなことを吸収して今後に活かしていきたいです」▼ 陽柏翔「台湾出身ということもあり、母国