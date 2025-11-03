今回、Ray WEB編集部はインターン先の困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はインターンを始めました。やさしい人ばかりの職場で安心していたのですが、ある日教育係の社員さんに異変があって……？小早川さんの態度の差が気になる主人公たち。どうして彼女は部長とインターン生で態度が違うのでしょうか？このあと主人公たちはとんでもない方法で反撃をします！原案：Ray WEB編集部作画：あんころもち