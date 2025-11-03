この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第36話をごらんください。 新人の女性職員との浮気疑惑がある邦夫と一度ちゃんと向き合おうとしますが、邦夫は全く取り合わず話し合いは決裂してしまいます。 ©hatake_0123_