◆オキザリス賞・２歳１勝クラス（１１月９日、東京競馬場・ダート１４００メートル）フォーエバーヤングによるＢＣクラシック制覇に沸いた先週末。歴史的偉業にますます盛り上がりを見せるダート戦線だが、今年の２歳にも超大物候補がいる。サトノボヤージュ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）の前走（新潟競馬場・ダート１２００メートル）は圧巻だった。スタートは決して速くなかったが、スピードの違い