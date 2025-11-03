10月28日、天皇、皇后主催の秋の園遊会が赤坂御苑で開かれ、騎手の武豊ら各界の功労者、自治体関係者など約1400人が招待された。穏やかな秋晴れの下、天皇皇后の長女・愛子さまや秋篠宮家の次女・佳子さまをはじめ、皇族方が一堂に会し招待客と言葉を交わした。【写真】チェックのシャツを着て、ノーヘルで自転車を立ち漕ぎする悠仁さま9月6日に成年式を迎え、成年皇族としての公務を本格的に開始した秋篠宮家の長男・悠仁さま