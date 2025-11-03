23歳にして、映画『ヒポクラテスたち』（1980年）で第5回報知映画賞主演男優賞を受賞し、多くの人にその存在を強く印象づけた俳優・古尾谷雅人さん（享年45）。その後も映画『丑三つの村』『宇宙の法則』、ドラマ『若草学園物語』『金田一少年の事件簿』（ともに日本テレビ系）、『六番目の小夜子』（NHK教育）などで活躍を続けた。【思い出の写真を見る】俳優・古尾谷雅人さん（享年45）はどんな父親だったのか、微笑ましい家族