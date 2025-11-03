女子ゴルフの人気選手、都玲華（２１）＝大東建託＝が３日、自身のインスタグラムを更新。ウエア契約を結ぶアンパスィのニット姿を投稿。秋を感じさせるコーデで魅了した。ブラウンのセーターに白のニット帽姿でほほ笑む姿を投稿。コメント欄などでは「モデルさんもかわいい♥」、「激カワです」、「ずるい♥かわいい」、「違反レベルでかわいいです」、「こりゃどこから見てもモデルさん」との声が寄せられていた。