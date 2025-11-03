「長野県立科町の国道254号。この道をひたすら行けば池袋にもいけるぜ。東京ドームや東京大学にだってたどり着ける」【写真】首都圏では幹線道路として知られた道、長野県ではこんな道ですよそんな一言とともに投稿された1枚の写真が、Xで話題を集めました。写っているのは、長野の静かな山あいにある一見なんの変哲もない道路。しかし、この道は東京都心までつながる国道254号線。地方と大都市を地続きで結ぶ道の“ギャップ”が、