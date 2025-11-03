全国高校サッカー選手権三重県大会の準決勝が1日に行われ、決勝のカードが決まりました。第一試合は大会連覇を目指す津工業と海星が対戦。試合は津工業のキャプテン10番の溝部と9番の倉田が前半に2点ずつ決め、4−0と大きく差を広げて前半を終えます。後半は攻勢を強めた海星ですが、津工業は最後まで失点を許さず、結局4−0で津工業が勝利し、2年連続の決勝進出を果たしました。第二試合は宇治山田商業と今年、夏のインターハイ予