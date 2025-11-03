プロのスタントマンが自転車の事故を再現し、事故の衝撃や怖さを伝える交通安全教室が10月31日、三重県桑名市の中学校で開かれました。この交通安全教室は、自転車を利用することが多い中学生に自転車に乗ることによる危険性を感じてもらおうと、「JAみえきた」などが開いたもので、桑名市立成徳中学校の全校生徒、約200人が参加しました。プロのスタントマンが、自転車と歩行者との衝突や、見通しの悪い交差点での車との衝突など