11月の「子ども虐待防止啓発月間」に合わせ、松阪市の三重県立みえこどもの城では1日、家族で楽しめる「オレンジまつり」が開かれました。この「オレンジまつり」は、虐待防止啓発月間に合わせて行われるオレンジリボンキャンペーンのキックオフイベントとして開かれたものです。まつり会場には、県内の企業や団体らがブースを出展し、射的や輪投げなど縁日の遊びを再現。それぞれのブースを回ってクイズに答えるラリーも行われて