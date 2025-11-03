今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『「大阪グルメ旅行【前編】」』という動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）料理写真は全てネット掲載許可を頂いております。ありがとうございます。大阪へグルメ旅行にやって来た投稿者さん。最初に訪れたのは手作りハンバーグのお店。少し早めのお昼ご飯です。箸を入れるとブワッとあふれ出てきた肉汁。かなりの量でインパクトがありました。ぜひ動画で見ていただ